The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.09.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0256113 SHINHAN BK 18/28 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2NBKT4 NIEDERS.SCH.A.18/33 A.883 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000AAR0223 AAREAL BANK MTN.HPF.S.222 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB56K9 BAY.LDSBK.IS. 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MS7 DZ BANK IS.A1010 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSG2 DEKA MTN SERIE 7616 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QBW9 LBBW STUFENZINS 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QBX7 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QBY5 LBBW STUFENZINS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QBZ2 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QC07 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QC15 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QC23 LBBW STUFENZINS 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0413320096 DEUT. BK ESP. 18-24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US9128284X55 US TREASURY 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284Z04 US TREASURY 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1792119049 CORP.ANDINA 18/23 MTN BD02 BON IDR N

CA XFRA XS1877643350 EUR. BK REC.DEV.18/21 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1875412980 DEKA OPF MTN A145 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1877846110 TELEFONICA EM. 18/25 MTN BD03 BON EUR N

CA OMH2 XFRA CA55026L3056 LUMINA GOLD CORP. (NEW) EQ00 EQU EUR N

CA 25Y XFRA CA97817T1057 THE WONDERFILM ME EQ00 EQU EUR N

CA XFRA DE000A2NB650 MUTARES AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA BHIC XFRA US0921131258 BLACK HILLS CORP. EQU.UTS EQ01 EQU EUR N