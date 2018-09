FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BH5 XFRA AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL LTD. 0.050 EUR

AXZA XFRA AU000000AMC4 AMCOR LTD 0.207 EUR

GHO XFRA AU000000ABC7 ADELAIDE BR. 0.080 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.138 EUR

H0I XFRA AU000000SHV6 SELECT HARVEST 0.043 EUR

A2XN XFRA KYG2953R1149 AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01 0.044 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.172 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.009 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.026 EUR

XFRA DE000HSH4FX5 HSH NORDBANK IZ 1 13/20 0.001 %

MPG XFRA CA62426E4022 MOUNT.PROV.D. 0.026 EUR

UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.250 EUR

6MM XFRA AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP 0.025 EUR

7SC XFRA AU000000SDA9 SPEEDCAST INTL LTD 0.015 EUR

AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.431 EUR

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.647 EUR

I91 XFRA KYG6771K1022 IGG INC. DL-,0000025 0.019 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.116 EUR

36T XFRA SGXE21576413 GENTING SG LTD. DL -,10 0.009 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.259 EUR

DKDF XFRA LU1508359509 DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF 0.760 EUR

DKDG XFRA LU1508360002 DEKA-INDUSTRIE 4.0 TF 0.760 EUR

BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.344 EUR