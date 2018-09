FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8GC XFRA JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

YUI XFRA BMG9880B1384 YUGANG INTL HD-01

2CV XFRA GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP WI LS -,10

CY9C XFRA US59503A1051 MICROBOT MEDICAL DL-,01

AUB XFRA AU000000LPD2 LEPIDICO LTD

2MV1 XFRA SE0005992419 MAVSHACK AB

XFRA CA55026L1076 LUMINA GOLD CORP.