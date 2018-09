FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.09.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DLR XFRA CA2354991002 DALRADIAN RES INC.

S6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10