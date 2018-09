Die britische Investmentbank HSBC hat Eon von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 10,20 Euro belassen. Dank des knapperen Kohlestromangebots seien die europäischen Strompreise mit einer überraschend hohen Dynamik am Steigen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sektors ziehe er Aktien von einfach strukturierten Versorgern jenen der in Schwellenländern aktiven Konglomerate vor. Gegen einen Kauf der Eon-Papiere zum jetzigen Zeitpunkt sprächen aber die relativ starke Regulierung, der das Unternehmen unterworfen sei, sowie erhebliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit der übernommenen RWE-Ökostromtochter Innogy./edh/ag

Datum der Analyse: 05.09.2018

ISIN DE000ENAG999

AXC0053 2018-09-06/07:41