Nach dem Kurseinbruch am Mittwoch stehen auch am Donnerstag die Vorzeichen auf Rot. Der Dow Jones hatte sich am Vorabend zwar über die Nulllinie retten können, doch im Tech-Sektor gab es zum Teil heftige Gewinnmitnahmen. Twitter und Facebook standen besonders im Rampenlicht, heute dürfte es die Commerzbank sein. DER AKTIONÄR ist short.

