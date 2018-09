Der Dämmstoffspezialist konnte den witterungsbedingten Umsatzrückgang des ersten Quartals im zweiten Quartal fast vollständig aufholen, so dass der Erlös in den ersten sechs Monaten um 1,1 % auf 624,5 Mio. € zugelegt hat. Bereinigt umWechselkurseffekte betrug der Umsatzanstieg sogar 3,1 %. Die anhaltende Kostensteigerung auf der Beschaffungsseite hat aber die Gewinnentwicklung belastet. Das EBIT ist um 27,5 % auf 223,2 Mio. € zurückgegangen, während das Nettoergebnis um rund 25 % auf 15,7 Mio. € gesunken ist. Wir hatten in Ausgabe 47/17 darauf hingewiesen, dass sich im Falle einer Unterschreitung der Unterstützung bei 115 € die charttechnische Verfassung deutlich verschlechtern würde. Nun scheint ein Test der nächsten Unterstützungsmarke bei gut 85 € bevorzustehen. Draußen bleiben!



