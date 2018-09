VIB Vermögen verlängert Mietvertrag über 30.200 Quadratmeter mit führendem Sportartikelhersteller DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien VIB Vermögen verlängert Mietvertrag über 30.200 Quadratmeter mit führendem Sportartikelhersteller 06.09.2018 / 08:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News VIB Vermögen verlängert Mietvertrag über 30.200 Quadratmeter mit führendem Sportartikelhersteller Neuburg/Donau, 6. September 2018 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat den Mietvertrag für ein Objekt in Uffenheim im Großraum Würzburg vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2024 verlängert. Die verkehrsgünstig an der A7 gelegene Logistikanlage, die im Oktober 2016 erworben und ins Portfolio der VIB übernommen wurde, ist an einen international renommierten Sportartikelhersteller vermietet. Die vorzeitige Prolongation des Mietvertrages ist ein weiteres positives Beispiel der Geschäftsstrategie, die Immobilien im Bestand der VIB-Gruppe selbst zu verwalten und zu managen. "Die erfolgreiche Anschlussvermietung ist vor allem auf unser aktives Inhouse-Management und dem damit verbundenen engen Kontakt zu unseren Mietern zurückzuführen. Neben unserer Expertise in der Entwicklung und dem Erwerb von Objekten ist dies erneut ein Beleg dafür, dass wir mit der Eigenverwaltung unserer Immobilien die richtige Strategie verfolgen, so Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG." Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG (inkl. BBI Immobilien AG) Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 06.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721111 06.09.2018

