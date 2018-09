Der Getränke-Riese Constellation Brands versetzt den Cannabis-Sektor erneut in Ekstase. Auf einer Barclays-Konferenz in Boston sorgt der Großaktionär von Canopy Growth mit Aussagen zum Markt für die Wunderpflanze für Furore. Zwischenzeitlich schoss die Canopy-Aktie auf ein neues Rekordhoch - noch mehr unter Strom steht indes der Börsenneuling Tilray. Ausgehend vom IPO-Preis bei 17 Dollar vor wenigen Wochen beträgt das Kursplus in der Spitze unglaubliche 468 Prozent, mittlerweile bringt der Highflyer 8,4 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage.

