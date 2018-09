Die Autozulieferer kommen nicht zur Ruhe. Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel wurde von 12 Euro auf 10 Euro gesenkt. Die Menge an Einzelteilen, die traditionelle Stufe-1-Lieferanten normalerweise lieferten, dürfte in Elektroautos sinken, schrieb Analyst Julian Radlinger. Der Wettbewerb durch Unternehmen, die neu den Markt eroberten oder durch die Hersteller selbst, die in diesen Bereichen inzwischen einiges selbst produzierten, steige.

