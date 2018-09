Die Investmentbank Equinet hat Fielmann nach des jüngsten Kursverlusten von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft, aber das Kursziel auf 55 Euro belassen. Zur Vorstellung der neuen Digitalisierungsstrategie der Optikerkette sei erstmals auch der neue Co-Vorstandschef Marc Fielmann anwesend gewesen, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einige seiner hohen Erwartungen an Fielmanns neue Management-Generation über Visionen und einen frischen Unternehmensgeist seien erfüllt worden. Es gebe aber noch viel zu tun./ck/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-09-06/09:36

ISIN: DE0005772206