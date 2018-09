Hier geht's zum Video

Es läuft alles andere als rund am deutschen Aktienmarkt. Gestern erlebte der DAX einen heftigen Rücksetzer. Mittlerweile rückt die Marke von 12.000 Punkten wieder in den Fokus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nike, Twitter, Tesla, JD.com, Wirecard, Commerzbank und Evotec. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.