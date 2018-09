Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Danone von 72 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er nehme über den Sektor hinweg Schätzungsanpassungen vor und trage damit den jüngsten Wechselkursbewegungen Rechnung, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In der Folge habe er die Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Jahre 2018 bis 2020 gesenkt, was zur Veränderung beim Kursziel führe./stk/mis Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-09-06/09:48

ISIN: FR0000120644