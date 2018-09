Hamburg (ots) - Bachelorette Nadine Klein (32) hat ihren Mann gefunden: Fitness-Coach Alexander Hindersmann (29) bekam am Mittwochabend die letzte Rose. Doch nicht nur Nadine, auch viele anderen Frauen zeigen Interesse - über Instagram bekommt er eindeutige Angebote und auch bei seiner beruflichen Tätigkeit wird er von Frauen angeflirtet. Wie er damit umgeht, verrät er exklusiv in InTouch (EVT 6.9.).



"Ich habe viele Stammkunden, die ich zu Hause trainiere. Auch Frauen", so Alexander Hindersmann. Nadine müsse ihm da dann schon vertrauen. "Es gab auch Kundinnen, die angedeutet haben, dass sie mehr wollen als nur Training", gibt er zu. Aber spätestens dann wolle er die Zusammenarbeit beenden. Kürzertreten möchte er in seinem Beruf nun dennoch nicht. "Ich habe den Job schließlich schon vorher gehabt", verteidigt sich der Personal Trainer.



