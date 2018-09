Auf der Stadtautobahn in Berlin wurde am Dienstag ein Tesla mit 199 km/h geblitzt - erlaubt sind dort nur 80. Konsequenz: Mindestens 1.360 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten. "Der ultimative Beweis für die Überlegenheit der Elektromobilität", wie man in Berlin frech-fröhlich kommentierte. tagesspiegel.de

Den vollständigen Artikel lesen ...