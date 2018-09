Die angekündigte Übernahme des polnischen Busherstellers Solaris Bus & Coach durch den spanischen Schienenfahrzeug-Hersteller CAF ist nun abgeschlossen. CAF hat am 4. September alle Aktien von Solaris übernommen. Der polnische Staat soll künftig aber eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent an Solaris halten: Eine entsprechende Vorvereinbarung hat CAF mit dem Polnischen Entwicklungsfonds (PFR) geschlossen ...

