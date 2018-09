Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Alstria Office mit "Buy" und einem Kursziel von 14,45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das auf Büros spezialisierte Immobilienunternehmen sei weniger zyklisch positioniert als Wettbewerber und daher gerade in Hinblick auf die Dividendenausschüttungen interessant, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei auch die Managementpolitik, bei Übernahmen preisbewusst vorzugehen./mf/mis Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-09-06/10:37

ISIN: DE000A0LD2U1