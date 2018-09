Die deutsche Biotechgesellschaft Evotec macht am heutigen Donnerstag gleich mit einer Doppelmeldung auf sich aufmerksam. Zunächst hat das Unternehmen den Beginn einer dritten strategischen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft mit Celgene im Bereich des gezielten Proteinabbaus bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Kooperation werde Evotecs Panomics-Plattform eingesetzt, um Zielstrukturen zu identifizieren, die bisher als schwer zugänglich eingestuft wurden, so das Unternehmen. Dazu verwende Evotecs Panomics-Plattform insbesondere modernste Proteomik und Transkriptomik im industriellen Maßstab, um Profile von vielversprechenden Wirkstoffkandidaten zu erstellen und diese auf Basis umfangreicher biologischer Zellprofile zu selektieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Plattform bietet darüber hinaus eine integrierte Datenanalyse "PanHunter", die die Analyse und Auswertung großer Datensätze in diesen Disziplinen ermöglicht.

