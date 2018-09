Bitcoin & Co haben am gestrigen Mittwoch erneut einen heftigen Rückschlag erlitten. Nahezu alle großen Coins sind gegen Mittag kollektiv nach unten weggeknickt und haben im weiteren Tagesverlauf teils massiv an Wert verloren. Viele der Top-20-Coins nach Marktkapitalisierung haben auf Sicht von 24 Stunden rund ein Fünftel an Wert verloren, die Marktkapitalisierung des Gesamtmarkts ist in der Nacht erneut in Richtung der 200-Milliarden-Dollar-Marke abgesackt.

