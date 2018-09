Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz der Kursverluste an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen zogen die deutschen Kapitalmarktrenditen gestern weiter an, so die Analysten von Postbank Research.Offenkundig habe die Hoffnung auf einen Fortschritt in den Brexit-Verhandlungen für eine sinkende Nachfrage nach als sicher angesehenen Bundesanleihen gesorgt. Auch die Entspannung bei den Risikoaufschlägen für italienische Staatsanleihen dürfte eine Rolle gespielt haben. Die 10-jährige Bundrendite sei in der Folge um 2 Basispunkte auf 0,38% geklettert. Papiere im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten sogar jeweils 3 Basispunkte höher mit -0,23% beziehungsweise -0,57% rentiert. Wenig Bewegung habe es hingegen am US-Rentenmarkt gegeben. Ohne maßgebliche Impulse habe die 10-jährige Treasury-Rendite mit 2,90% auf ihrem Niveau vom Vortag verharrt. (06.09.2018/alc/a/a) ...

