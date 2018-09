Zur HOMEPAGE DER BÖRSE STUTTGART: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dein Einstieg in den KRYPTOHANDEL: https://bisonapp.de/ Kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB werden: https://www.anlegerclub.de/ Vorteile beim HANDEL AN DER BÖRSE STUTTGART: https://www.boerse-stuttgart.de/de/unternehmen/profil/vorteile-fuer-anleger/ Folgt uns auch auf unseren anderen Social-Media-Seiten: WhatsApp: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/whatsapp-service/ Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/boersestuttgart/ Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart/ Wachsende wirtschaftliche und politische Risiken sorgen aktuell immer wieder für Unruhe. So rutschte der DAX unmittelbar nach Handelseröffnung unter die Marke von 12.000 Punkten. Später setzte eine leichte Erholung ein. Eine Studie von HSBC stützt unterdessen die Aktien der Versorger RWE und E.on. Die Papiere der Automobilzulieferer Leoni und Schaeffler stehen nach einer Verkaufsempfehlung durch die Analysten der UBS unter Druck. Holger Scholze berichtet.