Bechtle im MDAX DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bechtle im MDAX 06.09.2018 / 12:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle im MDAX - Notierung im TecDAX bleibt bestehen - Bechtle unter den 90 größten deutschen Unternehmen Neckarsulm, 6. September 2018 - Die Bechtle AG notiert ab dem 24. September 2018 im Börsenindex MDAX. Das hat die Deutsche Börse AG gestern Abend bekannt gegeben. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen einer Neuausrichtung der Indizes der Deutschen Börse. Unter anderem wurde die bisher bestehende Trennung von Tech und Classic aufgehoben. Unternehmen im DAX, die dem Technologiesektor zugeordnet sind, können nun auch in den TecDAX aufgenommen werden, und Werte aus dem TecDAX können gleichzeitig auch im MDAX oder SDAX notieren. Der MDAX bildet die 60 größten börsennotierten Unternehmen unterhalb des DAX ab. Damit gehört Bechtle zu den 90 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Die Notierung im Technologieindex TecDAX - dem Bechtle seit dessen Gründung 2004 angehört - bleibt parallel zu der im MDAX bestehen. "Wir sehen die Notierung von Bechtle im MDAX vor allem als Auszeichnung der guten Entwicklung von Bechtle in den vergangenen Jahren und nicht zuletzt auch unserer transparenten Kapitalmarktkommunikation", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. *** Über Bechtle: Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 8.800 Mitarbeiter. Seinen 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX und ab dem 24. September 2018 auch im MDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com 06.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721259 06.09.2018

