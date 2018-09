Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Wacker Chemie-Aktie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) hat in den vergangenen Monaten kräftig Federn lassen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Inzwischen aber scheine das Schlimmste überstanden. Der Grund: Der Konzern sehe sich trotz schwächerer Geschäfte mit der Solarindustrie weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Für zusätzlichen Rückenwind hätten mehrere positive Analystenkommentare gesorgt. So habe etwa HSBC ihr Kursziel für die Aktie von 130 auf 150 Euro und das Anlageurteil von "hold" auf "buy" angehoben. Das Spezialchemie-Unternehmen dürfte im Geschäft mit Siliconprodukten weiteres Wachstum ausweisen, habe es zur Begründung geheißen. Zudem spreche die Preisstabilisierung in der Sparte Polysilicon für eine Erholung des Angebot-Nachfrage-Verhältnisses. Mit einer neuen Aktienanleihe Plus (ISIN DE000DK0RQ25/ WKN DK0RQ2) der DekaBank könnten Anleger einen gepufferten Einstieg wagen. (Ausgabe 35/2018) (06.09.2018/alc/n/a) ...

