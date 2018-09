Der einst so strahlende Solartechnik-Anbieter rutscht immer tiefer ab. Ein niedriges Marktwachstum als Folge der restriktiven Solar-Förderung in China macht der ganzen Branche zu schaffen. Nun fliegt SMA Solar auch noch aus dem TecDAX und wird künftig nur noch als SDAX-Wert gelistet. Die SMA-Aktie sackte am Donnerstag bis auf 26,60 Euro ab - der tiefste Stand seit Anfang Juli 2017. Wann endet die Talfahrt?

