Kreisel Electric zeigt serienreifes automatisiertes 2-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge in Kombination mit einer eigens in Kooperation mit Sala Drive entwickelten Antriebsstrang-Architektur. Die Anforderungen: Das 2-Gang-Getriebe musste nicht nur in der Lage sein, hohe Beschleunigungswerte und Spitzengeschwindigkeiten zu gewährleisten, sondern auch als verlässliches Bindeglied zwischen einem Hochleistungs-Antriebsstrang sowie einer leistungsfähigen und leichten Batterie zu fungieren, die hierfür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...