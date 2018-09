Die Commerzbank hat das Kursziel für Sixt von 127 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autoverleiher dürfte auch im zweiten Halbjahr ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür sprächen die Entwicklung in verschiedenen Tourismuszielen, die erfolgreiche Expansion in die USA und das deutsche Privatkundengeschäft./mf/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-09-06/14:58

ISIN: DE0007231326