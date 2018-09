Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Für den französischen Pharmakonzern spreche unter anderem das robuste Wachstum in verschiedenen Segmenten, schrieb Analyst Tim Race in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei günstig und der Abschlag zu anderen Pharmawerten sollte abgebaut werden./mf/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-09-06/14:58

ISIN: FR0000120578