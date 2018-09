Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Societe Generale von 22 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Unter den großen französischen Banken sei die Aktie der Societe Generale die am wenigsten interessante, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Institut sei am stärksten auf den französischen Privatkundenmarkt und das Investmentbanking konzentriert, wo die Entwicklung am schwächsten sei./mf/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-09-06/15:04

ISIN: FR0000130809