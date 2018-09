Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der Tochter UMG sei ein zunehmender Anteil an den schnell wachsenden Abonnenten-Umsätzen zu erwarten, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher seien die Bewertung für UMG und entsprechend das Kursziel für den französischen Medienkonzern nach oben genommen worden./mf/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-09-06/15:05

ISIN: FR0000127771