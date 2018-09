Empower Clinics Inc. (CSE: EPW), ein führender Inhaber und Betreiber von Kliniken für medizinisches Cannabis und Wellness in den USA, gab heute bekannt, dass seine Stammaktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse ("FRA") notiert sind und unter dem Tickersymbol "8EC" gehandelt werden.

Darüber hinaus sind die Aktien des Unternehmens weiterhin unter dem Tickersymbol "EPW" an der kanadischen Börse ("CSE") notiert.

"Da wir unsere Aktivitäten auf den internationalen Märkten für Cannabis und für Wellness weiter vorantreiben wollen, ist die Notierung von Empower an der Frankfurter Wertpapierbörse ein wichtiger Schritt, um europäischen Investoren die Teilnahme an dieser Expansion zu ermöglichen", sagte Craig Snyder, CEO von Empower. "Dieses neue Angebot ist Teil unserer Bemühungen zur Erweiterung unserer Zielgruppe auf Investoren außerhalb Nordamerikas."

ÜBER EMPOWER

Empower ein führender Inhaber und Betreiber von Kliniken für medizinisches Cannabis und Wellness sowie ein Entwicklerunternehmen von Medizinprodukten in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Menschen bei der Verbesserung und beim Schutz ihrer Gesundheit zu unterstützten. Das Unternehmen bietet in seinen ärztlichen Beratungsstellen, Therapielösungen, die sich auf Aufklärung, Daten und Wirksamkeit konzentrieren. Empower ist eine anerkannte Führungskraft und die erste Wahl für Patienten, die hochwertige Erfahrung und verbesserte Gesundheit suchen.

