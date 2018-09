Um die Produktion des vollelektrischen Chevrolet Bolt im Herbst wie geplant um mehr als 20 Prozent zu steigern, wird ein neues LG-Werk im Hazel Park in Michigan Batteriepakete für das GM-Montagewerk Orion produzieren, in dem der Chevy Bolt vom Band läuft. Das kündigte General-Motors-Chefin Mary Barra mit einem Statement via Linkedin an. Zudem habe GM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...