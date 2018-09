Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat TAG Immobilien mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Management verfüge über eine hervorragende Erfolgsgeschichte bei der Verbesserung des Vermietungsstands und der Erhöhung der Mieten an zweitklassigen Wohnimmobilienstandorten, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der guten Aussichten besitze die Aktie trotz des stark gestiegenen Kurses weiteres Potenzial./mf Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-09-06/15:15

ISIN: DE0008303504