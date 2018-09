Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat LEG mit "Buy" und einem Kursziel von 114,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Konzentration des Wohnimmobilienkonzerns auf die Regionen Rhein- und Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen sei günstig für die Effizienz der Verwaltung, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der operativen Erfolge und der guten Aussichten sei die Aktie ein Kauf./mf Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-09-06/15:17

ISIN: DE000LEG1110