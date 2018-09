Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Aroundtown mit "Buy" und einem Kursziel von 8,85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der starke Nachfrage nach Büros und Hotels sollte die Leerstandsquote im Potrfolio des Immobilienunternehmens weiter senken, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dividende dürfte künftig weiter klettern und die Rendite über vier Prozent steigen./mf/mis Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-09-06/15:18

ISIN: LU1673108939