Pressemitteilung der Beate Uhse AG:

Von der strategischen Neuaufstellung zur Umsetzung:

- Operativer Neustart als be you GmbH läuft erfolgreich

- Exklusives Bezugsrechtsangebot für Anleihegläubiger

- Personelle Neuaufstellung mit CFO Lucas Hülsmann und starkem Core Team

Die finanzielle Sanierung der Beate-Uhse-Gruppe ist erfolgreich angelaufen und entscheidende Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Seit dem 10.07.2018 sind alle operativen Gesellschaften für den Neustart der Gruppe unter dem Dach der be you GmbH im Besitz des neuen Hauptgesellschafters. Auf dieser Basis werden die tiefgreifende Neuausrichtung umgesetzt und strategische Investitionen getätigt.

Bezugsrechtsangebot an Anleihegläubiger ab 03.09.2018 Im Rahmen des Insolvenzplans wird den Anleihegläubigern der Beate Uhse AG Anleihe mit der ISIN DE000A12T1W6 wie angekündigt, ein exklusives Bezugsrecht an einer zweiten Kapitalerhöhung der neuen Holdinggesellschaft "be you GmbH" angeboten. Zur Zeichnung dieser Kapitalerhöhung von bis zu EUR 300.000,00 Stammkapital oder bis zu 20% der ...

