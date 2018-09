FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's hat das Langfristrating des Autozulieferers Hella auf Baa1 von Baa2 erhöht. Der Ratingausblick sei stabil, teilte Moody's Investors Service mit. In den vergangenen Jahren hätten sich die Kreditkennzahlen nach und nach verbessert, was sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten fortsetzen sollte. Zudem dürfte ein Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf des dänischen und polnischen Großhandelsgeschäfts - Moody's rechnet mit mehr als 300 Millionen Euro - im Unternehmen bleiben und zur Schuldenreduzierung zur Verfügung stehen.

Die Hella GmbH & Co KGaA hatte den Verkauf der Großhandelsgesellschaften im Juli für einen Preis von 395 Millionen Euro angekündigt.

September 06, 2018 09:45 ET (13:45 GMT)

