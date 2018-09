Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Bayer. Die Aktie war in dieser Woche einer der Belastungsfaktoren für den DAX. Bayer hatte in dieser Woche zwar die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Die Märkte konnte der Konzern allerdings nicht überzeugen. Der Monsanto-Deal scheint immer mehr zur Belastung zu werden. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.