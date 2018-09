Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Netflix von 360 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Bewertung der Aktie auf die Ergebnisschätzungen für das Jahr 2020 fortgeschrieben, woraus das höhere Kursziel resultiere, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ hätten sich die Geschäfte des Online-Videodienstes in den USA und Großbritannien zuletzt gut entwickelt. Zu einem Markt mit Millionen neuer Abonnenten könne Indien werden, allerdings habe Netflix hier noch einige Arbeit vor sich./bek/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US64110L1061