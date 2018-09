Tele Columbus: Es geht turbulent weiter

Während Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) so etwas wie die Aktie des Sommers 2018 in positiver Hinsicht war, gehörte dem drittgrößten deutschen Kabelanbieter Tele Columbus (WKN: TCAG17 / ISIN: DE000TCAG172) diese Ehre in negativer Hinsicht. Es sieht auch nicht danach aus, dass der Rest des Jahres wesentlich ruhiger werden sollte.

Als Highlight kann vor allem die Verschiebung des Halbjahresberichts gesehen werden. Dieser sollte ursprünglich am 14. August veröffentlicht werden. Die Integration der übernommenen Kabelnetzbetreiber Primacom und Pepcom läuft nicht ganz so glatt, daher die Verzögerung. Als einige Eckdaten genannt wurden, war es jedoch nicht viel besser.

Mit den Umsatz- und EBITDA-Rückgängen im ersten Halbjahr 2018 hätten Anleger viellicht noch leben können, die Aussichten sind jedoch alles andere als rosig. Neben der Finalisierung des Integrationsprojekts, wie es von Unternehmensseite heißt, treiben im Oktober startende Marketingaktivitäten die Kosten zusätzlich nach oben.

