Moody's hebt HELLA Rating auf Baa1 mit stabilem Ausblick an

Lippstadt, 06. September 2018. Moody's Investors Services (Moody's) hat das Rating des Licht- und Elektronikspezialisten HELLA auf Baa1 mit stabilem Ausblick angehoben. Ausschlaggebend für die Anhebung des Ratings war unter anderem die positive Entwicklung wesentlicher Finanzindikatoren. Zudem berücksichtigt die Hochstufung die führende Position des Unternehmens in den Bereichen automobile Lichttechnik und Elektronik sowie das breit aufgestellte Geschäftsmodell mit den Segmenten Aftermarket und Special Applications. "Das Upgrade von Moody's ist eine Bestätigung unserer soliden, ausgewogenen Finanzstrategie", sagt HELLA CFO Bernard Schäferbarthold. "Dadurch haben wir die notwendigen Voraussetzungen, um auch weiterhin in Zukunftstechnologien sowie den Ausbau unseres weltweiten Netzwerks zu investieren, und die Position von HELLA als einer der führenden Automobilzulieferer weiter auszubauen." Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 hat HELLA die Finanz- und Vermögenslage weiter verbessert. So reduzierten sich die Nettofinanzschulden des Unternehmens deutlich auf 187 Millionen Euro (Vorjahr: 278 Millionen Euro). Entsprechend lag ihr Verhältnis zum berichteten Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) am Bilanzstichtag 31. Mai 2018 bei 0,2 (Vorjahr: 0,3).

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit mehr als 40.000 Beschäftigten an über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Produkte für Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. Mit mehr als 7.000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2017/2018 zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen.

