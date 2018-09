Ein Umsatzplus von 73 Prozent bescherte der mVISE AG erstmals seit dem Börsengang ein positives EBIT in einem ersten Halbjahr. "Wir sind mit dem ersten Halbjahr sehr zufrieden und sehen, dass die Weiterentwicklung des mVISE-Konzerns der letzten Jahre Früchte trägt", erklärt mVISE-Vorstand Manfred Götz im Exklusivinterview mit dem AKTIONÄR. Götz, dessen Vorstandsbestellung im August vorzeitig bis Ende 2022 verlängert wurde, kommt bei der Umsetzung der Strategie 2018+ gut voran: "Wir konnten in allen Punkten bereits Erfolge verzeichnen." DER AKTIONÄR sprach mit dem mVISE-Vorstand zudem über den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Just Intelligence, die Auslastung im Beratungsgeschäft und die Kursschwäche der letzten Wochen.

