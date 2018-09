Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Gräfelfing/München (pta032/06.09.2018/16:50) - Die Dr. Hönle AG, ein innovatives Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München, wird in den Auswahlindex SDAX aufgenommen. Die Deutsche Börse hat umfangreiche Regeländerungen für die Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX beschlossen. Im Zuge dieser Neuregelung und aufgrund der deutlichen Steigerung ihrer Marktkapitalisierung wird die Dr. Hönle AG ab 24. September 2018 im SDAX gelistet sein.



Finanzvorstand Norbert Haimerl sagt hierzu: "Die Hönle Gruppe hat sich in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt. Wir haben unser Produktspektrum deutlich erweitert und sind heute eine Firmengruppe mit drei Segmenten: Neben Geräten und Anlagen im Bereich UV-Technik umfasst unsere Geschäftstätigkeit auch die Segmente Glas und Strahler sowie industrielle Klebstoffe. Vor allem im Klebstoffsegment sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen. Im 9-Monatszeitraum konnten wir unser Konzernergebnis mehr als verdoppeln. Unsere Firmenstruktur in Verbindung mit interessanten Zielmärkten bietet die Möglichkeit auch zukünftig dynamisch zu wachsen."



Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 werden am 14. Dezember 2018 veröffentlicht.



Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren etwa 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Die Geräte werden in der Farb- und Lacktrocknung, in der Kleb- und Kunststoffhärtung sowie in der Oberflächenentkeimung und der Sonnenlichtsimulation eingesetzt. Weiterer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe ist in 28 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten.



