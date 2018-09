Jetzt ist es offiziell! Wirecard steigt - wie erwartet - in den DAX auf und die Commerzbank, immerhin einst ein Gründungsmitglied der deutschen Aktien-Beletage, muss für das Fintech weichen. Beide Unternehmen müssen sich nun beweisen, allerdings mit durchaus unterschiedlichen Voraussetzungen. Wie die Situation bei beiden Unternehmen derzeit technisch zu bewerten ist, besprechen wir heute natürlich wieder mit Bastian Galuschka von GodmodeTrader. Zur HOMEPAGE DER BÖRSE STUTTGART: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dein Einstieg in den KRYPTOHANDEL: https://bisonapp.de/ Kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB werden: https://www.anlegerclub.de/ Vorteile beim HANDEL AN DER BÖRSE STUTTGART: https://www.boerse-stuttgart.de/de/unternehmen/profil/vorteile-fuer-anleger/ Folgt uns auch auf unseren anderen Social-Media-Seiten: WhatsApp: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/whatsapp-service/ Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/boersestuttgart/ Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart/