Tagesausblick für 07.09.: DAX rutscht unter 12.000-Punkte-Marke

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich weiter schwach. Der DAX rutschte am Donnerstag wieder unter die Marke von 12.000 Punkten und nähert sich damit wieder seinem im April erreichten Tief. Am Vorabend hatte es bereits bei den US-Technologieaktien deutliche Kursverluste gegeben.

Die weltweite Verunsicherung durch die neuen Handelskonflikte führt langsam aber sicher auch zu Einbußen in der Realwirtschaft. Der bereinigte Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland sank im Juli um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, während die Volkswirte eigentlich mit einem Plus von 1,8 Prozent gerechnet hatten. Im Juni war der Auftragseingang bereits um revidiert 3,9 Prozent gesunken. Das Auftragsminus wurde auch durch vorübergehende Effekte in der Autoindustrie aufgrund veränderter Zulassungsregeln beeinflusst.

Die am Donnerstag gemeldeten Wirtschaftsdaten aus den USA sind gemischt ausgefallen. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit Dezember 1969 gefallen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungsbereich legte außerdem im August um 2,8 Punkte auf 58,5 Zähler und damit stärker als erwartet zu. Enttäuschend fielen hingegen die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP und die US-Industrieaufträge aus. Am Freitag dürften die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für August starke Beachtung am Markt finden.

Die Commerzbank muss ihren Platz im DAX räumen und wird zum 24. September durch den Zahlungsabwickler Wirecard ersetzt, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend mitteilte. An der Börse ist Wirecard mit über 24 Mrd. Euro inzwischen mehr als doppelt so viel wert wie die Commerzbank. Diese hat in 2018 rund ein Drittel ihres Börsenwertes verloren. Die Commerzbank-Aktien sind seit dem DAX-Start vor 30 Jahren im Leitindex enthalten.

Deutschland - Handelsbilanzsaldo Juli

Deutschland - Exporte Juli

Deutschland - Erzeugung im Produzierenden Gewerbe Juli

Eurozine - BIP 2. Quartal (endgültig)

USA - Neugeschaffene Stellen ex Agrar August

USA - Arbeitslosenquote August

USA - Durchschnittliche Stundenlöhne August

Widerstandsmarken: 12.000/12.104/12.130/12.245/12.345 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.965/11.830/11.727 Punkte

Der deutsche Leitindex erholte sich zunächst auch am Donnerstag, kam aber nicht über den Widerstand bei 12.100 Punkten hinaus. In der Folge gab der Index deutlich nach und fiel unter den Support bei 12.000 Punkten. Ein Gap bei 11.965 Punkten ist inzwischen geschlossen.



Bislang ist keinerlei Bodenbildung im Index erkennbar. Da die US Indizes auch immer mehr zur Schwäche neigen, kommt zunehmend auch Druck aus Übersee über den großen Teich. Wichtig wird es sein, dass sich der Index zum Wochenschluss um 11.965 Punkte stabilisiert. Misslingt dieses Vorhaben, warten die nächsten Abwärtsziele erst wieder bei 11.830 und 11.727 Punkten. Rücksetzer an die nun neuen Widerstände bei 12.104 und 12.130 Punkten bieten Stand jetzt neue Short-Gelegenheiten. Erst über 12.600 Punkten hellt sich das Chartbild wieder deutlich auf.



DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2018 - 06.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 - 06.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 193,92 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 335,93 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2018; 17:36 Uhr

