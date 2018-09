ASW Capital AG erhöht die Beteiligung an der ASMALLWORLD AG (SIX: ASWN) auf 63% EQS Group-News: ASW Capital AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung ASW Capital AG erhöht die Beteiligung an der ASMALLWORLD AG (SIX: ASWN) auf 63% 06.09.2018 / 18:45 Medieninformation ASW Capital AG erhöht die Beteiligung an der ASMALLWORLD AG (SIX: ASWN) auf 63% Zürich, 06.09.2018 - Die ASW Capital AG, Hauptaktionärin der ASMALLWORLD AG, informiert heute über die Erhöhung ihrer Beteiligung an der ASMALLWORLD AG. Nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen der ASMALLWORLD AG bzw. nach Ablauf der damit verbundenen Sperrfirst hat die ASW Capital AG am 30. und am 31. August 2018 gesamthaft 652'632 Aktien erworben (entspricht 7,4% des Aktienkapitals). Dadurch erhöhte sich ihr Anteil an der ASMALLWORLD AG auf rund 63%. Als Hauptaktionärin der ASMALLWORLD AG ist die ASW Capital AG überzeugt vom Potenzial der Gesellschaft. Die Halbjahreszahlen, die am 30. August 2018 publiziert wurden, haben die Ziele für 2018 bestätigt und zeigen, dass das Unternehmen die Strategie 2022 erfolgreich umsetzt. Aus Sicht der ASW Capital AG ist der Aktienkurs attraktiv, weshalb die Beteiligung aufgebaut wurde. Marktbedingungen bzw. weitere Zukäufe werden seitens ASW Capital AG laufend geprüft. Die ASW Capital AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die Hauptaktionärin der ASMALLWORLD AG ist eine Lock-up Verpflichtung bis März 2020 über einen Grossteil ihrer Beteiligung im Gesamtumfang von 4'100'000 Aktien (rund 46%) eingegangen. Kontakt: ASW Capital AG Bellerivestrasse 241 8008 Zürich contact@aswcapitalag.com Ende der Medienmitteilung 721463 06.09.2018

