Senvion S.A.: Aufsichtsrat bestellt Yves Rannou zum Chief Executive Officer DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Personalie Senvion S.A.: Aufsichtsrat bestellt Yves Rannou zum Chief Executive Officer 06.09.2018 / 19:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Senvion S.A.: Aufsichtsrat bestellt Yves Rannou zum Chief Executive Officer Luxemburg, den 6. September 2018 - Der Aufsichtsrat der Senvion S.A. ("Senvion") hat heute Yves Rannou zum Chief Executive Officer von Senvion bestellt. Yves Rannou wird sein Amt spätestens im März 2019 und damit die Nachfolge des interimistisch amtierenden Chief Executive Officer Kumar Manav Sharma antreten. Kumar Manav Sharma wird weiterhin das Amt des Chief Financial Officer ausüben. Yves Rannou verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen der Erneuerbaren Energie Branche. Zuletzt war er Präsident und CEO der Hydro-Division von General Electric's Erneuerbare Energie. Senvion Investor Relations Kontakt (Mitteilende Person): Anja Siehler Senior Manager - Capital Markets Tel.: +352 26 00 - 5285 Email: anja.siehler@senvion.com Kontakt: Anja Siehler Tel: +352 26 00 5285 Mobil: +4915221817093 E-mail: anja.siehler@senvion.com 06.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721439 06.09.2018 CET/CEST

