Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Rothschild & Co baut sein stark wachsendes Private Wealth Geschäft in Deutschland personell und regional weiter aus, so Rothschild & Co in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Geldhaus hat ein neues Büro in Düsseldorf eröffnet. Die Leitung des Standorts übernimmt ab 1. Oktober 2018 Friedrich Rogge, der eng mit Reinhard Krafft, Leiter des Rothschild & Co Private Wealth Geschäfts in Deutschland, zusammenarbeiten wird. ...

