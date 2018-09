TikTok, die führende Plattform zur Erstellung von Kurzvideos, hat ihr europäisches Debüt mit einer Fülle neuer Features und dem Schwerpunkt auf der Schöpfung umweltgerechter Mode formalisiert.

TikTok, die erste Adresse für die Erstellung und das Abspielen mobiler Kurzvideos, hat die globale Hauptstadt der Mode erobert: Paris. Das weltweite Phänomen gab sein Debüt am Dienstag, 4. September, im Rahmen einer einzigartigen Abendveranstaltung an der Seine. Mit seinem Motto "Die 80er vs. 2080" schickte TikTok seine Fans auf eine Abenteuerreise, die in puncto Kreativität und Innovation seiner Plattform in nichts nachsteht. Das Markenunternehmen begrüßte außerdem die derzeit kreativsten Influencer, um die Einführung der neuen TikTok-Plattform zu feiern, die aus dem Zusammenschluss mit der Musical.ly-App hervorgegangen ist. Dabei stellte das Unternehmen neue, innovative Features und Techniken der App vor, beispielsweise die "Antwortfunktion", mit der Nutzer direkt auf die Videos ihrer Freunde antworten können.

TikTok: ein neues, bahnbrechendes Upgrade

Als globale Plattform ist TikTok jetzt in über 150 Ländern und Regionen vertreten und war Anfang 2018 eine der Applikationen mit den meisten Downloads weltweit.1 Mit dem jüngsten Update, das die besten Features beider Applikationen kombiniert, konnte TikTok seine Nutzergemeinde auf kreative Weise in einer Multichannel-Umgebung vernetzen. Die aktualisierte Plattform bietet optimierte Funktionen für die Erstellung von Videos und ermöglicht es Videogestaltern, ein größeres und vielfältigeres Publikum weltweit zu erreichen. Die intuitive, kreative und personalisierte Visualisierungserfahrung von TikTok bietet Nutzern aus der Community die Chance, die Trends von morgen schon heute zu entdecken und mitzugestalten.

Chenyi Qiu, Director of TikTok Operations in West Europe, erklärte: "Der Markenwechsel von TikTok in Europa markiert für uns einen neuen Meilenstein! Mit dieser Veranstaltung möchten wir die Vielseitigkeit unserer Plattform feiern und die Kreativität ins Rampenlicht der verschiedenen Sektoren rücken. Deshalb greifen wir das Thema "nachhaltige Mode" für unsere Gemeinschaft auf."

TikTok inspiriert die besten Kreativköpfe und Influencer

Bei der Einführung der neuen TikTok-Plattform in Frankreich würdigte die Plattform die Kreativität ihrer Nutzer durch die Veranstaltung von originellen Workshops. Um diese Veranstaltung zu einem unvergesslichen Abend zu machen, schloss sich TikTok mit den Besten zusammen und lud kreative Köpfe aus verschiedensten Bereichen ein: Mode, Musik, Tanz, Make-up...

Claire Dartigues, Modedesignerin und Finalistin des 2017 Redress Award, führte einen Workshop zur Bedeutung von nachhaltiger Mode durch. Claire inspirierte ihr Publikum außerdem mit ihrer Vorführung, wie einzigartige und originelle Outfits vollständig aus Recycling-Materialien kreiert werden können. Im Rahmen eines weiteren Workshops demonstrierten die Influencer von TikTok und andere Kreative die Bandbreite ihrer Schaffenskraft und gaben Tipps zur Erstellung von innovativen und kreativen Videos.

Viel mehr als nur Videos!

Unterstützt durch zahlreiche Influencer, einschließlich der Youtuberin Shera Kerienski und der Influencerin Estelle Fitz, demonstrierte die Plattform etliche neue Features der Anwendung. TikTok präsentierte die "Antwortfunktion", mit der Anwender direkt per Telefon auf die Videos ihrer Freunde antworten können. Diese innovative Technologie ermöglicht Anwendern die Interaktion mit Videos, indem sie ihre Antworten direkt in den abgespielten Content integrieren. Außerdem stellte die Plattform ihre neuen, interaktiven Filter auf Basis künstlicher Intelligenz vor: Nutzer können jetzt Filter auf ihren gesamten Körper anwenden, um neue Spezialeffekte zu erzeugen. Rachel Ward, berühmte Influencerin von TikTok, erklärte: "TikTok ist eine fantastische App, mit der ich selbstbewusst ich selbst sein kann. Das macht Spaß, und die Community ist sehr hilfsbereit, freundlich und vielfältig."

Über TikTok

TikTok ist eine Website für kurzformatige, mobile Videos. Unser Ziel ist es, überall auf der Welt Kreativität, Wissen und wichtige Momente mit dem Mobiltelefon einzufangen und zu präsentieren. Mit TikTok kann jeder kreativ tätig werden. Die Nutzer können ihre Leidenschaft mit anderen teilen und ihrer Kreativität durch eigene Videos Ausdruck verleihen. Das in Los Angeles ansässige Unternehmen TikTok betreibt internationale Niederlassungen in London, Tokio, Seoul, Shanghai, Beijing, Singapur, Jakarta, Mumbai und Moskau. Anfang 2018 war TikTok weltweit eine der Apps mit den meisten Downloads. TikTok ist weltweit verfügbar für iOS und Android. Besuchen Sie tiktok.com.

