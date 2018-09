Halle (ots) - Wundern muss man sich über diese Ergebnisse nicht. Um die beiden wichtigsten Punkte zu nennen: Vor allem die Herausforderungen der Migration, die Europa, Deutschland und auch Sachsen-Anhalt seit 2015 spaltet, sind ungelöst. Und seit zweieinhalb Jahren verunsichert die unberechenbare Politik von US-Präsident Donald Trump die Welt. Potenziert werden diese Ängste speziell hierzulande durch den Fakt, trotz aller positiver Entwicklungen in letzter Zeit dem Rest Deutschlands wirtschaftlich auch fast 30 Jahre nach der Wende hinterherzuhinken. Die Auswirkungen spiegeln sich in den hohen Umfragewerten rechtspopulistischer Parteien wie der AfD ungefiltert wider.



