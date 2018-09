DGAP-DD: Klöckner & Co SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 06.09.2018 / 21:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Friedhelm Nachname(n): Loh Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Klöckner & Co SE b) LEI 529900CQ31CN6GV5LL52 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000KC01000 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 8,99000 EUR 4962,48 EUR 8,99000 EUR 12550,04 EUR 8,99000 EUR 467,48 EUR 8,97000 EUR 8943,09 EUR 8,97000 EUR 26936,91 EUR 8,96000 EUR 9856,00 EUR 8,96000 EUR 17024,00 EUR 8,95000 EUR 1029,25 EUR 8,95000 EUR 70570,75 EUR 8,94000 EUR 3155,82 EUR 8,94000 EUR 6222,24 EUR 8,94000 EUR 35321,94 EUR 8,93000 EUR 3964,92 EUR 8,93500 EUR 428,88 EUR 8,93500 EUR 938,18 EUR 8,93500 EUR 5503,96 EUR 8,93500 EUR 10998,99 EUR 8,92500 EUR 4935,53 EUR 8,92500 EUR 3159,45 EUR 8,92500 EUR 4266,15 EUR 8,92500 EUR 151,73 EUR 8,92500 EUR 196,35 EUR 8,92500 EUR 160,65 EUR 8,92500 EUR 240,98 EUR 8,96000 EUR 4757,76 EUR 8,93000 EUR 37559,58 EUR 8,93000 EUR 3125,50 EUR 8,95000 EUR 2685,00 EUR 8,95000 EUR 152,15 EUR 8,95000 EUR 6112,85 EUR 8,94500 EUR 10465,65 EUR 8,94500 EUR 2933,96 EUR 8,94500 EUR 3193,37 EUR 8,94500 EUR 1297,03 EUR 8,95000 EUR 134,25 EUR 8,95000 EUR 2711,85 EUR 8,95000 EUR 8708,35 EUR 8,95000 EUR 15295,55 EUR 8,94000 EUR 8779,08 EUR 8,94000 EUR 13445,76 EUR 8,94000 EUR 15832,74 EUR 8,94000 EUR 6642,42 EUR 8,93000 EUR 2348,59 EUR 8,94000 EUR 17880,00 EUR 8,93000 EUR 42301,41 EUR 8,93000 EUR 8930,00 EUR 8,91500 EUR 3976,09 EUR 8,91500 EUR 12391,85 EUR 8,91500 EUR 28207,06 EUR 8,91000 EUR 7029,99 EUR 8,96500 EUR 9933,22 EUR 8,96500 EUR 7996,78 EUR 8,95000 EUR 4475,00 EUR 8,95000 EUR 4475,00 EUR 8,94000 EUR 2235,00 EUR 8,94000 EUR 2235,00 EUR 8,95000 EUR 17371,95 EUR 8,95000 EUR 528,05 EUR 8,94000 EUR 438,06 EUR 8,94000 EUR 1796,94 EUR 8,94000 EUR 2369,10 EUR 8,94000 EUR 2100,90 EUR 8,94000 EUR 384,42 EUR 8,94000 EUR 1850,58 EUR 8,94000 EUR 4470,00 EUR 8,93500 EUR 11892,49 EUR 8,93500 EUR 5977,52 EUR 8,93500 EUR 4110,10 EUR 8,93500 EUR 5092,95 EUR 8,93500 EUR 8666,95 EUR 8,94000 EUR 13383,18 EUR 8,94000 EUR 4496,82 EUR 8,94000 EUR 17880,00 EUR 8,94500 EUR 13131,26 EUR 8,94500 EUR 4758,74 EUR 8,93000 EUR 24602,15 EUR 8,93000 EUR 3375,54 EUR 8,93000 EUR 6742,15 EUR 8,93000 EUR 3705,95 EUR 8,93000 EUR 2679,00 EUR 8,93000 EUR 3545,21 EUR 8,92000 EUR 17840,00 EUR 8,92000 EUR 2988,20 EUR 8,92000 EUR 14851,80 EUR 8,94000 EUR 4917,00 EUR 8,94000 EUR 12963,00 EUR 8,95000 EUR 3580,00 EUR 8,91000 EUR 10790,01 EUR 8,90000 EUR 2625,50 EUR 8,90000 EUR 4165,20 EUR 8,90000 EUR 2358,50 EUR 8,90000 EUR 5090,80 EUR 8,94000 EUR 17880,00 EUR 8,95000 EUR 2855,05 EUR 8,95000 EUR 1619,95 EUR 8,95000 EUR 4475,00 EUR 8,94500 EUR 12424,61 EUR 8,94500 EUR 134,18 EUR 8,94500 EUR 330,97 EUR 8,94500 EUR 5000,26 EUR 8,93000 EUR 12546,65 EUR 8,93000 EUR 3679,16 EUR 8,93000 EUR 1634,19 EUR 8,93000 EUR 4295,33 EUR 8,93000 EUR 13564,67 EUR 8,93000 EUR 17860,00 EUR 8,94000 EUR 17227,38 EUR 8,94000 EUR 652,62 EUR 8,92000 EUR 8920,00 EUR 8,92000 EUR 2676,00 EUR 8,92000 EUR 4897,08 EUR 8,92500 EUR 26775,00 EUR 8,90000 EUR 86116,40 EUR 8,90000 EUR 2225,00 EUR 8,90000 EUR 658,60 EUR 8,89000 EUR 8641,08 EUR 8,90000 EUR 17800,00 EUR 8,89000 EUR 12641,58 EUR 8,90000 EUR 17800,00 EUR 8,89500 EUR 17790,00 EUR 8,89000 EUR 2658,11 EUR 8,93000 EUR 8930,00 EUR 8,92000 EUR 1346,92 EUR 8,92000 EUR 8920,00 EUR 8,92000 EUR 5548,24 EUR 8,92000 EUR 231,92 EUR 8,92000 EUR 3139,84 EUR 8,92000 EUR 8920,00 EUR 8,91000 EUR 44550,00 EUR 8,89000 EUR 12446,00 EUR 8,89000 EUR 8063,23 EUR 8,88000 EUR 2886,00 EUR 8,88000 EUR 16232,64 EUR 8,88000 EUR 8436,00 EUR 8,89000 EUR 17780,00 EUR 8,88500 EUR 9933,43 EUR 8,87500 EUR 6185,88 EUR 8,87500 EUR 4242,25 EUR 8,87500 EUR 4970,00 EUR 8,87500 EUR 2130,00 EUR 8,87500 EUR 4730,38 EUR 8,87500 EUR 1269,13 EUR 8,88500 EUR 995,12 EUR 8,88500 EUR 408,71 EUR 8,88500 EUR 5517,59 EUR 8,87500 EUR 1118,25 EUR 8,87500 EUR 10126,38 EUR 8,87500 EUR 9105,75 EUR 8,87500 EUR 1313,50 EUR 8,87500 EUR 12283,00 EUR 8,87500 EUR 1100,50 EUR 8,87500 EUR 3763,00 EUR 8,87500 EUR 3337,00 EUR 8,87500 EUR 5325,00 EUR 8,86500 EUR 2012,36 EUR 8,86500 EUR 6152,31 EUR 8,86500 EUR 31249,13 EUR 8,86500 EUR 4840,29 EUR 8,86500 EUR 70,92 EUR 8,87000 EUR 133050,00 EUR 8,87000 EUR 88700,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 8,9161 EUR 1604893,1700 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-09-05; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 06.09.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Internet: www.kloeckner.com

ISIN DE000KC01000

